محافظ دمياط تشدد على تكثيف الحملات لضبط الأسواق ومنع احتكار السلع

دمياط معتز الشربينى

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم الثلاثاء، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، واللواء سالم ابراهيم مساعد مدير الأمن للأمن العام ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأصدرت المحافظ عددا من التوجيهات لمديرية التموين والتجارة الداخلية بشن حملات مكثفة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة والإعلان عنها أمام المواطنين، مشددة على تحقيق الانضباط بتلك المنظومة واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه مخالفات إخفاء السلع واحتكارها والمضاربة فى أسعارها، كما وجهت بتنفيذ مبادرات بالتعاون مع الغرفة التجارية والتجار لتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وفى السياق ذاته أكدت الدكتورة منال عوض على المتابعة المستمرة للمخابز للتأكد من إنتاج خبز مطابق للاوزان والمواصفات المقررة ، و أيضًا مستودعات الغاز لمتابعة وزن الاسطوانات وفقًا للضوابط المحددة ،، موجهة بتقديم تقرير يومى عن المخزون الاستراتيجي للسلع ،كما ناشدت " المحافظ " المواطنين بالابلاغ عن اى محاولات من التجار للمبالغة فى أسعار السلع والمضاربة بها وذلك من خلال التواصل مع أرقام057/2264121" و " 114" غرفة عمليات محافظة دمياط و " 19588" جهاز حماية المستهلك و"0572212319" مديرية التموين والتجارة الداخلية و "057/2223740" مباحث التموين.

وعلى جانب آخر أشارت المحافظ إلى استمرار العمل وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا لمواجهة سقوط الأمطار والتداعيات الناتجة عنها، والرفع الدورى لأى تجمعات للمياه ، موجهة بالارتقاء بمنظومة النظافة و رفع اى تجمعات للقمامة بشكل دورى والالتزام بتوريدها لمصنع ابو جريدة لتدوير القمامة ، كما أكدت على مديرية الزراعة وإدارة شئون البيئة بالمرور المستمر على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محاضر بيئية فى حال رصد مخالفات لحرق قش الأرز..

وفى ختام الجلسة وافق المجلس على عدد من المذكرات والتقارير، جاء منها إطلاق اسم المرحوم الاستاذ الدكتور طه الدسوقي حبيشى رئيس قسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء على المعهد الازهرى الابتدائي بالروضة تخليدًا لذكراه ، والموافقة على تخصيص قطعتى أرض بالسوالم بمركز كفر سعد لإنشاء سوق حضارى و موقف لسيارات الأجرة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، وكذلك الموافقة على اعتماد تعديل المخطط التفصيلى بمنطقة العمارات الجنوبية بالامتداد العمراني بمدينة رأس البر، وأخيرا تخصيص مساحة لإقامة جراج لمعدات النظافة للديوان العام و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.