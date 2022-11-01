محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع الصوب الزراعية للخضراوات شمال مدينة الخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، مشروع الصوب الزراعية التابع لأحد المشروعات الاستثمارية شمال مدينة الخارجة، يرافقهما المهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد و جهاد متولي رئيس المركز.
ووجه المحافظ بطرح منتجات الصوب من الخضروات بمنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية والمصالح الحكومية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، كما تابع مشروع إنتاج الحرير الطبيعى الملحق بالمشروع مشيدًا بما تم تنفيذه بمراحل زراعة التوت وتربية أعمار مختلفة من دودة القز لإنتاج خيوط الحرير الطبيعى.
كما تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، أعمال توسعة ورفع كفاءة الطريق المارة من مسجد إبراهيم شكري وحتى تقاطع شارع بورسعيد، يرافقهما المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.
ووجه المحافظ بمراجعة خطوط التنظيم للمباني الموجودة بالشارع وإزالة مباني الخطورة الداهمة وسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمسجد لخدمة أهالي الحى، كما تفقد أعمال إنشاء الطريق الواصل بين شارع النبوي المهندس والمعهد الديني مروراََ خلف مستشفى الخارجة التخصصي وذلك ضمن خطة المحافظة لرصف الطرق الداخلية وفتح طرق جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية.
من ناحية أخرى، تابع الزملوط سير العمل بمجمع المصالح الحكومية المميكن والموقف التنفيذي لمباني الجهات الحكومية المختلفة، موجهًا بإنشاء حضانة للأطفال لخدمة أبناء العاملات بالمجمع، وسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مدخل مطار الخارجة.
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