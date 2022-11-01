محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروع الصوب الزراعية للخضراوات شمال مدينة الخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدى نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، مشروع الصوب الزراعية التابع لأحد المشروعات الاستثمارية شمال مدينة الخارجة، يرافقهما المهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد و جهاد متولي رئيس المركز.

ووجه المحافظ بطرح منتجات الصوب من الخضروات بمنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية والمصالح الحكومية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، كما تابع مشروع إنتاج الحرير الطبيعى الملحق بالمشروع مشيدًا بما تم تنفيذه بمراحل زراعة التوت وتربية أعمار مختلفة من دودة القز لإنتاج خيوط الحرير الطبيعى.