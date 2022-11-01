محافظ المنيا يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

المنيا - حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، السفير رضا الطايفى، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمكتبة مصر العامة بالمنيا.



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة، والدكتورة أمل عليوة، مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، وطه نصر نائب مدير المكتبة، وفاطمة الزهراء علي مدير ادارة المراة والطفل بمجلس مدينة المنيا.



ناقش المحافظ، خلال اللقاء دور وأهمية مكتبات مصر العامة كمنارة ثقافية تخدم جميع فئات المجتمع المصري، وتلعب دوراً محورياً فى توعية وتنمية مهارات الأطفال والشباب، تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية ببناء الإنسان والحفاظ على الهوية المصرية وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030.

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات للعمل على تطوير الأنشطة بمكتبة مصر العامة بالمنيا، والتى جاء من أهمها عرض مقترح لإنشاء عدد من فروع مكتبة مصر العامة بمراكز المحافظة بهدف إثراء الحركة الثقافية وخدمة أبناء المحافظة.



وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية الدور الإيجابي الذي تقوم به مكتبة مصر العامة بالمنيا، ودورها الثقافي في غرس قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر، وتنمية الوعى الفكرى والثقافي، وتنمية المهارات وبناء القدرات، مشيداً بالجهد المبذول من القائمين على العمل بالمكتبة.



من جانبه، وجه السفير رضا الطايفى الشكر للمحافظ علي الجهود المبذولة والدعم المستمر واللامحدود للمكتبة، واستمع المحافظ، خلال اللقاء، إلى عدد من المطالب والمقترحات، حيث اكد على تقديم كافة سبل الدعم للمكتبة لإيمانه الكامل بأهمية ودور المكتبات فى نشر الثقافة والوعى فى المجتمع.