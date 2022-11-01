محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية.. وحملات تفتيشية مكثفة على الأسواق

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية تنظيم حملات تموينية مكبرة تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين ومحلات الجزارة والمخابز البلدية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض، وللتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار

وفى هذا السياق، قاد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع إدارة تموين بندر ملوى، على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية داخل مدينة ملوى حيث أسفرت الحملة عن تحرير 46 مخالفة تموينية تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية ، عدم نظافة ، عدم وجود شهادة صحية ، عدم وجود فواتير)، مؤكداً على مواصلة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل المركز والقرى التابعة ، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين .

كما قاد خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة مغاغة حملة رقابية وتفتيشية مكبرة بالتنسيق مع الادارة التموينية بمغاغة على الأسواق لضبط الأسعار و متابعة المعروض من السلع و توفيرها بكميات مناسبة أمام المستهلك ، كما تم المرور على المواقف ومتابعة مدى التزام السائقين بالتعريفة الرسمية ، وشدد على رؤساء القرى والأحياء بضرورة تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة في القرى والمدينة لضبط الأسعار ورصد محتكري السلع الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.