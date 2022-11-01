محافظ المنوفية يفتتح معرضا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بشبين الكوم

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وسط إقبال كثيف من المواطنين، معرضاً لبيع السلع والمواد الغذائية بشارع الأمين متفرع من شارع صبرى أبو علم بشبين الكوم، بحضور نائبه محمد موسى، ورئيس حى غرب، ومدير عام إدارة التجارة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ، وإنطلاقاً من تكليفات مجلس المحافظين الأخير .

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه سيتم تجهيز (15) معرضاً وشادراً بمختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف توفير كافة السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعماً للأسر الأكثر إحتياجاً وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.

وتفقد محافظ المنوفية منتجات المعرض والذي يضم ( زيت - مكرونة - جبنة - سكر- أرز- عدس- سمنة - لحوم - فراخ - دقيق - منظفات وغيرها من المنتجات) موجهاً مسئولى التموين بوضع لوحة إرشادية للأسعار لتعريف المواطنين بها مقارنة عن مثيلاتها بالسوق الخارجي، وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة، موجهاً بتكثيف الحملات الإعلانية لتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها تلك المعارض.

وخلال تفقده للمعرض، أجرى المحافظ اتصال هاتفي برئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة لضخ المزيد من السلع الغذائية بجميع المعارض على مستوى المحافظة لإتاحتها أمام المواطنين بصفة مستمرة، مضيفاً أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من الأرز لتلبية احتياجات المواطنين، كما وجه وكيل وزارة الزراعة بفتح منفذ لبيع منتجات وزارة الزراعة واللحوم بالمعرض.

هذا وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المشاركين بالمعارض من أصحاب السلع والتجار لتوفير المواد الغذائية، مع شن الحملات المفاجئة على الأسواق والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في الأسعار واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، فضلاً عن المرور الدورى على المعارض للتأكد من توافر جميع السلع وإتاحتها بالكميات الكافية أمام المواطنين والتأكد من جودة المعروضات والإلتزام بالأسعار المقررة والمعلن عنها في قوائم الأسعار.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية، تم إقامة معرض لبيع السلع التموينية والغذائية بمركز ومدينة الشهداء ووسط إقبالاً متزايداً من قبل المواطنين، هذا وتتلقى الوحدات المحلية والإدارات التموينية كافة شكاوى المواطنين وفحصها لضمان التعامل الفوري معها تحقيقاً للصالح العام.