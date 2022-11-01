محافظ المنوفية يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

المنوفية - محمد فتحى

استقبل صباح اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقر مكتبه بالديوان العام، بحضور محمد موسي نائب محافظ المنوفية.

تأتي تلك الزيارة على هامش حضور فاعليات الجلسة النقاشية حول الحوار الوطنى بمحافظة المنوفية، وذلك ضمن سلسلة نقاشات وحوارات وطنية تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكافة ربوع محافظات الجمهورية لعقد حوار وطني شامل مع مختلف أطياف المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وفى مستهل لقائه رحب محافظ المنوفية، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أرض المنوفية، مشيداً بالدور المميز والرائد لأعضاء التنسيقية كونهم نماذج مشرفة وأول منصة حوارية شبابية رائدة جمعت أطياف التيارات السياسية تحت مظلة وطنية، لتجعل صوت الشباب مسموعا، وتضمن مشاركة شبابية فاعلة في صنع القرار.

من جانبه، أعرب محافظ المنوفية، عن اعتزازه بوجود ممثل لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمحافظة نائباً للمحافظة، مشيراً إلى أنه لابد أن يأخذ المسئول وظيفته كرسالة للتنمية والسعي نحو تحسين أحوال المواطنين، مؤكداً حرص القيادة السياسية على الدفع بالشباب والقيادات الشبابية والنسائية، وتدريبهم لتوليهم العديد من المناصب للعمل في مجال الشأن العام والمشاركة في صنع اتخاذ القرار.

خلال اللقاء، تم مناقشة آليات الحوار الوطني الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإعداد حوار مجتمعى، وذلك بمشاركة كافة أطياف أفراد المجتمع للتواصل مع مختلف الفئات والاستماع لمشاكلهم ورؤيتهم للحلول وإعداد توصيات بهذا الشأن، وكذا مناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة، ومن أهمها الصحة والتعليم، باعتبارهم أهم الملفات الاجتماعية، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصرى.

فيما تطرق اللقاء، نحو مناقشة عدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها بنطاق المحافظة، وعلى رأسها المشروع القومى العملاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير حياة المواطن بالريف المصرى، مشيراً إلى أننا قد انتهجنا سياسة التعامل المباشر وإقتحام المشاكل وإيجاد الحلول الجذرية العاجلة لتقديم خدمات أفضل للمواطن المنوفى.

ومن جانبهم، أشاد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجهودات المحافظ وسعيه وتبنيه العديد من الرؤى والأفكار البناءة والعمل على إحداث نهضة بالبنية التحتية بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية الهامة التى تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وفى نهاية اللقاء أهدى المحافظ درع المحافظة للوفد تقديراً لمجهوداتهم على أرض الواقع.

وعقب اللقاء، شهد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فاعليات الجلسة النقاشية حول الحوار الوطني " الحوار الوطني - الطريق نحو الجمهورية الجديدة " بقاعة المؤتمرات بقصر ثقافة مدينة شبين الكوم.