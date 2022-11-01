محافظ القليوبية يتابع أعمال الرصف النهائية لشارع المرور ببنها

القليوبية فريق محافظات

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الأعمال النهائية لرصف شارع المرور والشارع خلف شرطة النجدة بمدينة بنها، والذي يشرُف على أعمال تطويرهم ورصفهم إدارة الطرق بمجلس مدينة بنها، ضمن خطة رد الشئ لأصله 2022 – 2023.

يأتى ذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير كافة الطرق الرئيسية والفرعية وتجميل الميادين العامة والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولسهولة الحركة المرورية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وتابع "المحافظ"، أعمال الرصف الجارية بالشارع خلف شرطة النجدة والذي يبلغ طوله 150 متر طولي بعرض 8 متر، واشتمل التطوير على أعمال الرصف بالإضافة إلى عمل بلدورات على جانبي الشارع وتغطيتها ببلاط الإنترلوك، ورفع مطابق الصرف الصحي وعمل مصارف لمياه الأمطار، وأعمال توسعة للشارع، كما تفقد شارع المرور والذي يبلُغ طوله 240 متر طولي بعرض 15 متر بعد توسعته، واشتملت أعمال التطوير على رفع كفاءة الشارع بالكامل من أرصفة جانبية ودهان بلدورات وعمل مصارف لمياه الأمطار وأعمال رصف الطبقة السطحية النهائية.

ووجه محافظ القليوبية، الشركة المنفذة وجهة الإشراف على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للرصف ورفع مطابق الصرف لتتناسب مع مستوى الأسفلت، علاوة على مراعاة الفواصل بين الأسفلت لعدم حدوث ميل في الطريق، واستكمال دهان بلدورات الأرصفة وأعمدة الإنارة وتخطيط الشارع ووضع العلامات الإرشادية، مُشدداً بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف لفتح الشارع وعودة حركة السير لطبيعتها كونهم شوارع مرور حيوية وهامة.

جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، والعقيد محمد سعد وكيل إدارة مرور القليوبية، ومسؤولي إدارة الطرق بمجلس مدينة بنها.