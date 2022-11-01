محافظ الغربية يتفقد شوارع السنطة وزفتى أثناء رفع مياه الأمطار

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود رجال الوحدات المحلية في رفع مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وذلك، خلال الجولة المسائية التي قام بها المحافظ لتفقد كسح وشفط مياه الأمطار بشوارع السنطة وزفتى، وذلك عقب تعرض المركزين لموجه من الطقس السيئ وهطول الأمطار بكثافة.

وتفقد المحافظ شوارع قرية نهطاي وسندبسط إلى جانب تفقد الشوارع الرئيسية بمدينتي السنطة وزفتى، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بدعم المدينتين بعدد من المعدات لسرعة نهو كافة الأعمال قبل صباح الغد.

كما وجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستعداد من خلال انتشار كافة المعدات في نقاط التمركز والتعامل الفوري في كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين، مشدداً على ضرورة التأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي حوادث حرصا على حياة وسلامة المواطنين.