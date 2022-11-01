اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: إنجاز 80% من أعمال خطة الرصف فى 29 شارعا بحى وسط

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 01:30 م
محافظ الإسكندرية: إنجاز 80% من أعمال خطة الرصف فى 29 شارعا بحى وسط اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الانتهاء بنسبة 80% من خطة الرصف بالشوارع المستهدفة بنطاق حي وسط؛ مشيراً إلى أن خطة الرصف لهذا العام استهدفت 29 شارعا حيويا، ويخدم قطاع عريض من المواطنين بنطاق حى وسط، مضيفاً أنه تم تخصيص 15 مليون جنيه لرصف 29 شارع بنطاق الحى تلبية لمطالب أهالى الحى.
 
ووجه اللواء محمد الشريف؛ مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاستجابة إلى مطالب الأهالى، وإدراج الشوارع الأكثر احتياجا للرصف والتى كثرت منها شكاوي الأهالي ضمن خطة الرصف الجديدة، وذلك لرفع العبء عن المواطنين، مؤكدا على سرعة إعادة الشيء لأصله عقب تنفيذ المشروعات الخاصة بشركات المرافق (الصرف الحي – والكهرباء- مياه الشرب- الغاز)؛ لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.
 
وأشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة إلى أن المديرية، استهدفت رصف 29 شارع بنطاق حي وسط، وتم الانتهاء من رصف 27 شارع منهم بنسبة 100% وهم (شارع الإبراهيمية الحارة البحرية- والشارع أمام مدخل مدرسة النصر- والشارع أمام المدافن- وشارع أمام ساعة الزهور- والشارع أمام خروب سامي- والشارع أمام مستشفى جمال عبد الناصر- وشارع رمضان يوسف- طريق الكورنيش أمام جراج الخالدين- والحارة البحرية أمام جراج الخالدين- وطريق الكورنيش بكامب شيزار- والشارع أمام بنك مصر- شارع ايزيس- ومربع شريف رمزي- وشارع الشاب ظريف-  ومربع خلف 122 جلال الدسوقي- وشارع جلال الدسوقي- وشارع مسجد الحضري- وشارع سوق الفراخ - وشارع عرفان- وشارع الجواهر- ومربع الوكالة - و شارع الحافظ - وشارع المعز- ومحي الدين – وشارع الكمال – وشارع العاضض – وشارع الظاهر)، وأضافت مدير مديرية الطرق والنقل أنه جاري العمل على شارعين هما (شارع الحجيج - وشارع فبريكه بدوي).

الاسكندرية

رصف الطرق

محافظ الاسكندرية

حى وسط



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