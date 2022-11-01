محافظ الإسكندرية: أكثر من 110 آلاف سيارة للتعامل مع الأمطار ولا تعطيل للدراسة

كتب: رامي محيي الدين

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل حالة الأمطار في المحافظة، مؤكدًا أن كل عام تزيد نسبة سقوط الأمطار عن العام السابق؛ وبالتالى تزيد استعدادات المحافظة لهذا الأمر، كاشفًا حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك أكثر من 110 آلاف سيارة موجودة في المحافظة، و155 نقطة ساخنة لتجمعات مياه الأمطار، كما تم المراجعة على المضخات والطلمبات، والأمطار اليوم كانت خفيفة، ولم تؤثر على السيولة المرورية.

وأوضح أن الطريق الساحلي في الإسكندرية والطريق الصحراوي التابع للمحافظة يقع في نطاق النقاط الساخنة، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية تحت الأرض تستوعب 1.9 مليون متر مكعب مياه، والمناطق العشوائية التي أُنشئت بغير تراخيص الأكثر تضررًا من الأمطار.

وأتابع أن المحافظة بدأت فى تدشين مشروع التعامل مع استراتيجية مياه الأمطار لفصل مياه الصرف الصحي عن مياه الأمطار على الكورنيش؛ للاستفادة من مياه الأمطار في تغذية الدلتا الجديدة؛ وهي الاستراتيجية التي قام عليها خبراء من كلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن هناك 3 مشروعات تستوعب من 8 إلى 10% من مياه الأمطار؛ تم تدشينها بالمحافظة لاستيعاب قدر أكبر من الأمطار عند سقوطها بغزارة، مؤكدًا أن المشروع الاستراتيجي للأمطار يؤمن المحافظة لمدة 50 سنة أو 60 سنة مقبلة.

وأشار إلى أنه لن يتم السماح لوجود أي شخص يحتكر السلع الغذائية، مؤكدًا أن هناك فترة شهدت ارتفاع الأسعار دون مبرر؛ خاصة بعد الارتفاع السلعي الطبيعي بعد تحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن الإسكندرية لديها احتياطي استراتيجي (من 4 إلى 6 أشهر).

وأكد أن توقعات سقوط الأمطار خلال الغد؛ فإنها تكون من خفيفة إلى متوسطة؛ نافيًا أن يكون هناك أي تعطيل للدراسة بسبب سقوط الأمطار؛ لأنها لن تؤثر على سير العملية الدراسية.