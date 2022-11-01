محافظة الجيزة تواصل تطوير طريق طراد النيل بمركز أوسيم بطول 2.5 كيلو.. صور

كتبت – مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والتي شهدت إدراج العديد من الطرق والمحاور المرورية بخطط التطوير لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود رفع كفاءة الطرق، حيث جاري أعمال توسعة رصف وتطوير طريق طراد النيل بمركز ومدينة أوسيم بطول 2.5 كم، وتنفيذ أعمال تجريد وتمهيد ورفع كفاءة شوارع المسابك والأربعين، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمديرية الطرق، وذلك في إطار جهود تحسين الحركة المرورية بذلك القطاع.

وتابع اللواء أحمد راشد، جهود رصف وتطوير وتوسعة مدخل المنطقة الأثرية بسقارة بمركز ومدينة البدرشين ليصبح عرض الطريق 16م بدلا من 8م، حيث تم إزالة التعديات والبروز على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية لتوسعه الطريق ليضاف الي المحاور المطورة بالمركز.

وكلف محافظ الجيزة، مديرية الطرق والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية للشركات المنفذة والتأكد من الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان التنفيذ علي أكمل وجه.

وفي ذات الإطار، اطلع محافظ الجيزة، على جهود حي العمرانية في استكمال تطوير ميدان مدكور بشارع الهرم واستكمال تركيب كشافات الإنارة وتقليم الأشجار ورفع كفاءته وذلك للارتقاء بالمظهر الحضاري.



أعمال تطوير وتوسعة مدخل المنطقة الأثرية بسقارة



أعمال تطوير الشوارع بمركز أوسيم



أعمال تطوير ورصف طريق طراد النيل بمركز أوسيم