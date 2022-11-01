محاضرات حول التغيرات المناخية وحق المرأة فى الرعاية الصحية بقصور ثقافة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث نظم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "التغيرات المناخية" وأوضح محمد عبده عبدالسميع تعريف التغيرات المناخية وأسبابها والأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية والحلول المناسبة لها.

كما عقد بالقصر محاضرة بعنوان "حق المرأة في الرعاية الصحية"، وأوضحت سوسن محمد صالح تعريف ما هى الصحة وما هى الرعاية الصحية ومتابعة المرأة مع الكشف على فترات دائمة لتغيرات الجسم ومتابعة فترة الحمل حتى الولادة والرعاية الصحية والجسمانية للجنين وحق المرأة في الكشف الدوري ومتابعة المولود وأخذ التطعيمات اللازمة للطفل، وبجانب ذلك عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "سيكولوجية الإبداع" وتحدث الدكتور أحمد جمال عيد رئيس قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة، عن الإبداع فهو عملية توليد الأفكار وهو ابتكار الحلول للمشكلات المتنوعة والمشكلات المتعقدة، وعقد بنادي التكنولوجيا بالقصر محاضرة بعنوان "شرح برنامج الوورد" وأوضحت م. كريمة جمعة استخدامات برنامج الوورد.

بينما نفذ قصر ثقافة حوض الرمال ورشة حرف يدوية "تزيين عروسة المولد" احتفالا بشهر ميلاد الرسول وارتباط عروسة المولد بالاحتفال نفذتها منى عبدالرحمن، وكذلك نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة أشغال يدوية عمل "شنطة تدبك من قماش الدك" تنفيذ أسماء أحمد.