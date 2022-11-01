مجلس مدينة أسوان يرفع 87 حالة إشغال بدون ترخيص

أسوان – عبد الله صلاح

نفذت الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، بالتعاون مع شرطة المرافق، اليوم، الثلاثاء، حملة لإزالة الإشغالات بنطاق حى غرب، استهدفت مناطق السوق السياحى والسوق التجارى والشواربى.

أكد سيد مدنى، رئيس مركز ومدينة أسوان، أن حملة إزالة الإشغالات بنطاق حى غرب، استهدفت مناطق السوق السياحى والسوق التجارى والشواربى، وأسفرت عن رفع 87 حالة إشغال بدون ترخيص مع تنفيذ عدد 2 قرار غلق وتشميع لمحلات مخالفة، مضيفاً بأن الحملة كانت بإشراف محمد ممدوح رئيس حى غرب وبمشاركة مسئولى الشئون القانونية والتراخيص والفنيين بالوحدة المحلية وبالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير.

ومن جانبه، شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إستمرار المرور الميدانى اليومى لمتابعة الجهود والأنشطة المبذولة للتصدى للإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة بجميع المراكز والمدن وذلك من أجل الإرتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى ورفع مستوى الخدمات لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية.