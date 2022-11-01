مبادرة كلنا واحد توفر أغذية بأسعار مخفضة للمواطنين بـ34 سلسلة

شهدت شوادر كلنا واحد المنتشرة على مستوى الجمهورية إقبالا كبيرا من المواطنين، الذين حرصوا على التواجد بالشوارع لشراء كافة مستلزماتهم الغذائية بأسعار مخفضة تصل لـ60 %.

وأعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى تم إطلاقها يوم 1/9/2022 حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2022.. لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (34 سلسة – 1051 فرع – 4 شادر) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة فى تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات (القاهرة – الجيزة - القليوبية) على أن تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات على بعض السلع تصل إلى 60%.

وأعدت منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية مساهمةً منها فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ، عبوات تحوى سلعا متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

وتوزع منظومة أمان عبوات غذائية بالمجان على المواطنين بالمناطق الأشد احتياجاً والمناطق الحضارية الجديدة، فى إطار الدعم والمساندة التى تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات.