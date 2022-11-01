مباحث التموين تواصل حملات ضبط السلع المغشوشة والمواد الغذائية المجهولة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شن ضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، حملة لضبط السلع المغشوشة، ومجهولة المصدر، والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأسفرت الحملة التي استهدفت عددا من المحلات التجارية، وثلاجات حفظ السلع الغذائية والأسواق، عن تحرير وضبط 124 قضية تموينية متنوعة، بين غش تجاري، وحيازة سلع غذائية بدون بيانات، وإدارة منشآت بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مدعمة بأسعار السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

.عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها