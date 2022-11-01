مباحثات أردنية كويتية لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين

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شدد الأردن والكويت على ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، بحث خلاله، آليات زيادة التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتطوير العلاقات التاريخية التي تربطهما تنفيذاً لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

واتفق الوزيران - خلال لقائهما الاثنين على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثين بالجزائر- على التحضير لعقد اللجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة التي كانت انعقدت آخر مرة في شهر فبراير عام 2019 في عمّان، في أقرب وقت ممكن، وتفعيل مبادراتٍ تثميرية كخطواتٍ عمليةٍ تعمّق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من المجالات.

واستعرض الصفدي والشيخ سالم، القضايا العربية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، التي تشكل القضية العربية المركزية الأولى، وأكّدا استمرار التنسيق في جهود حل الأزمات القائمة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وخدمة المصالح والقضايا العربية.

وشدّد الوزيران على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل آلياته العملية، وأكّدا أهمية القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين التي تستضيفها الجزائر في تحقيق ذلك.

وأشاد الصفدي والشيخ سالم بالتطور المتنامي الذي يشهده التعاون بين الأردن والكويت، مجددا التهنئة للشيخ سالم بتعيينه وزيراً لخارجية الكويت الشقيقة.