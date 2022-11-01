اليوم السابع
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لجنة إيراد النهر تبحث استعدادات موسم الأمطار والسيول

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:27 م
لجنة إيراد النهر تبحث استعدادات موسم الأمطار والسيول وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور رجب عبد العظيم، الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى، اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل ، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، حيث تم استعراض إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، والاستعداد لموسم الشتاء.
 
‎وتم خلال الاجتماع استعراض معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.
 
‎كما تم إستعراض الموقف المائى بمختلف المحافظات ، والإستعدادات الجارية لإستقبال موسم الأمطار والسيول، والتأكيد على جاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين، والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف.
 
ووجه سويلم بمواصلة الجهود المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الإحتياجات المائية، وبما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية.
 
 

الصيف

ايراد النهر

الامطار

السيول



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