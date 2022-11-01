اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 05:41 م
أكرم القصاص
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لبنان: إغلاق أجنحة القصر الرئاسي ببعبدا وإنزال العلم مع انتهاء ولاية عون

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 05:05 م
لبنان: إغلاق أجنحة القصر الرئاسي ببعبدا وإنزال العلم مع انتهاء ولاية عون ميشال عون
أ ش أ

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أعلن قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا إغلاق مكتب رئيس الجمهورية وقاعات مجلس الوزراء والاجتماعات والاستقبال، وإنزال العلم اللبناني عن شرفة القصر وعن السارية في الساحة الخارجية، بالإضافة إلى إغلاق سائر الأبواب المؤدية إلى البهو الكبير وجناح إقامة الرئيس، وذلك مع انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في 12 من منتصف ليل أمس مع تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأكدت الرئاسة اللبنانية أن المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير أشرف على كل التدابير التي اتخذت في حضور المدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد، وقائد لواء الحرس الجمهوري العميد بسام الحلو، ورئيس مكتب الإعلام المستشار رفيق شلالا، بتغطية إعلامية لمندوبي الوسائل الإعلامية والمسموعة والمكتوبة.

وبدأت وقائع الإقفال في قاعة مجلس الوزراء، ثم مدخل الجناح الرئاسي وقاعات الاجتماعات الخاصة برئيس الجمهورية ومكتبه والأبواب المؤدية إليه، خصوصا الباب الرئيسي مع الراية.. بعد ذلك، انتقل الجميع إلى صالون السفراء حيث تم إغلاقه، وكذلك صالون 22 تشرين وقاعة 25 أيار ومدخل جناح السكن الخاص بالرئيس.

كما تم إطفاء البهو الرئيسي وإقفال المدخل الرئيسي، وبعد ذلك تم إنزال العلم اللبناني عن شرفة القصر وعن السارية الرئيسية في الساحة الخارجية، وتوقفت نافورة المياه عن العمل إيذانا بعملية إقفال جناح رئيس الجمهورية.

 


لبنان

انتهاء ولاية عون

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القصر الرئاسي بعبدا



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