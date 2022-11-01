كريستين لاجارد: على المركزى الأوروبى رفع الفائدة رغم مخاطر الركود

وكالات

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إنه يتعين على البنك مواصلة رفع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم، حتى لو زادت احتمالات حدوث ركود في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

وحسب موقع سكاى نيوز، قالت لاجارد إن مهمة المركزي الأوروبي هي استقرار الأسعار، ويجب تحقيق ذلك باستخدام كافة الأدوات المتاحة، "ونحن عازمون على القيام بكل ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2 بالمئة".

ورفع المركزي معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على مدار اجتماعاته الثلاثة الأخيرة.

وتشير تقديرات الأسواق إلى احتمال إقدام البنك على سلسلة من التحركات الأخرى يمكن أن تقود لرفع الفائدة على الإيداع وهي حاليا 1.5 بالمئة لما يقرب من 3 بالمئة في 2023.

وقالت لاجارد "إن الهدف واضح، ولم نصل له بعد"، دون أن تحدد الحد الذي يمكن أن يتوقف عنده رفع معدلات الفائدة.

وقالت "سيكون لدينا المزيد من الزيادات في الفائدة بالمستقبل".

وارتفع معدل التضخم إلى 10.7 بالمئة في أكتوبر، ومن المتوقع أن يظل فوق مستهدف المركزي الأوروبى حتى 2024، مما يزيد من احتمالات أن تبدأ الشركات والأسر في تعديل إنفاقها مع فقدانها الثقة في رغبة المركزي على احتواء التضخم.

وأضافت لاجارد "كلما طالت فترة بقاء التضخم عند هذه المستويات المرتفعة، كلما زادت التداعيات في جميع قطاعات الاقتصاد".