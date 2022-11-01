"قلة لكل شجرة" مبادرة لخلق صورة جمالية بشوارع قرية المشهدى بالشرقية.. صور

الشرقية- فتحية الديب

تحت عنوان " قلة لكل شجرة " دشن أهالي قرية المشهدي التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية، والتى تعتبر فخر صناعة الفخار بجمهورية مصر العربية، هذه المبادرة أمام المحلات والبيوت الخاصة بهم والتي تهدف إلى توفير مياة صحية لكل المارة بالإضافة إلى خلق صورة جمالية لشوارع القرية التي تشتهر بصناعة الفخار منذ مئات.



وقال "محمد عطا الله" أخصائي صحافة وإعلام بالتربية والتعليم، إن المبادرة خطرت لأحد أصحاب المحلات التجارية بالقرية، ويدعى" أبوخالد" وقام بشرحها لصديقه المقرب "رضا" الذي يعمل حداد وقاما سويا بتصميم الدوائر الحديدية التى توضع به القلل والتي يتم ربطها بالاشجار.

ويقول" أبو خالد" صاحب المبادرة أن الفكرة خطرت له بعد أن قرأ عن فوائد الفخار في معالجة المياه وجعلها صحية حيث أكد أن المياة تظل ميتة وخالية من العناصر الهامة طالما ظلت في أواني بلاستيكية أو مواسير ولكن بمجرد وضعها في الفخار تعود لها الحياة وتمنح الإنسان الفائدة الصحية لها ، ويقول أيضاً أنه حرص أن تكون الفكرة غير مكلفة ومتاحة للجميع بالإضافة إلى إعطاء شكل جمالي وصورة رائعة لشوارع القرية ، و بالتعاون مع صديقه الحداد قاما بتصنيع دوائر حمل القلل من فضلات الحديد في ورشته والحديد الخردة مما جعل التكلفة قليلة جدا إذ تتكلف القلة مع دائرة الحديد المدهونة والمسامير حوالي ما يقارب من عشرين جنيها وقد بدأ الفكرة بخمسين حلقة حديد وسبعين قلة ، وبعد أن انتشرت الفكرة ولاقت قبول أهالي القرية بدأوا في المشاركة معه حتى تحولت أشجار شوارع القرية إلى لوحات جمالية تزينها القلل.



فيما تعد تلك القرية من القرى الرائدة فى صناعة الفخار وخاصة صناعة الفخار الأسمر، وتضم أقدم صانعي الفخار بمصر والذين توارثوا المهنة عن أجدادهم يورثونها لأبنائهم حفاظا على مهنتهم من الضياع وتحويل الطين إلى إبداعات فنية عالمية تقاوم الاندثار.



احد-الاهالى



الفخار-على-الشجرة



الفخار



جانب-من-المبادرة



جانب-من-مبادرة-الحداد



قرية-المشهدى



قلة-على-كل-شجرة