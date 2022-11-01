قطع المياه عن بعض المناطق بسوهاج اليوم لأعمال إصلاح خط الطرد

سوهاج - عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن قطع المياه عن مناطق مدينة ناصر والعزبة والعرب وجزيرة محروس وعرب الأطاولة والتل الأوسط، اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءً، وحتى السادسة من صباح الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2022 ولمدة 8 ساعات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال اصلاح خط طرد صرف صحى قطر 900 ملى.

وأوضحت هدير التونى مسئول الاعلام أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه يتم الدفع بسيارات مياه نقية مجانا بجوار مستشفى الجامعة وخلف مديرية الأمن وبجوار مدرسة عرب الاطاولة وبمنطقة جزيرة محروس لتلبية احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.