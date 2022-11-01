قطع المياه بقرى النزل والجمال بمنية النصر فى الدقهلية غدا لمدة 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قيامها بأعمال ربط خط مياه قطر 8 بوصة بلاستيك المغذي لقرية الجمال بمعرفة المقاولون العرب، الأمر الذي يستدعي قطع المياه عن (قرى النزل والجمال والعزب التابعة لهم)وذلك يوم الأربعاء الموافق 2022/11/2، وذلك في الفترة من الساعة 1.00 ظهراً وحتى 5.00 مساءاً لمدة 5 ساعات.
وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال. حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة إلى المواطنين
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