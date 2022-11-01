اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه بقرى النزل والجمال بمنية النصر فى الدقهلية غدا لمدة 5 ساعات

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 03:18 م
قطع المياه بقرى النزل والجمال بمنية النصر فى الدقهلية غدا لمدة 5 ساعات قطع المياه - أرشيفية
الدقهلية - فريق محافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قيامها بأعمال ربط خط مياه قطر 8 بوصة بلاستيك المغذي لقرية الجمال بمعرفة المقاولون العرب، الأمر الذي يستدعي قطع المياه عن (قرى النزل والجمال والعزب التابعة لهم)وذلك يوم الأربعاء الموافق 2022/11/2، وذلك في الفترة من الساعة 1.00 ظهراً وحتى 5.00 مساءاً لمدة 5 ساعات.
 
 
وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال. حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة إلى المواطنين 

الدقهليه

مياه الدقهلية

قطع المياة

مركز منية النصر

اخبار الدقهليه

مياه الدقهليه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة