قطع المياه بقرى النزل والجمال بمنية النصر فى الدقهلية غدا لمدة 5 ساعات

الدقهلية - فريق محافظات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قيامها بأعمال ربط خط مياه قطر 8 بوصة بلاستيك المغذي لقرية الجمال بمعرفة المقاولون العرب، الأمر الذي يستدعي قطع المياه عن (قرى النزل والجمال والعزب التابعة لهم)وذلك يوم الأربعاء الموافق 2022/11/2، وذلك في الفترة من الساعة 1.00 ظهراً وحتى 5.00 مساءاً لمدة 5 ساعات.

وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال. حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة إلى المواطنين