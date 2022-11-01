عميد تجارة القاهرة: انتهاء استعدادات امتحانات الميد تيرم وتنطلق خلال أسبوعين

كتب ـ محمد صبحى

أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية انهت كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجيسيتية، الخاصة بتنظيم ماراثون امتحانات الميد تيرم " منتصف الفصل الدراسى الأول"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تنطلق الاختبارات خلال أسبوعين.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اختبارات منتصف الفصل الدراسى الأول" الميد تيرم" ستكون مدتها ساعة زمنية، ويؤدى الطلاب امتحان كل يوم لمدة ساعة، لافتا إلى أنه سيتم إعلان جدول الامتحانات وإتاحته للطلاب من خلال موقع الكلية الرسمي .

وذكر عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن هناك انتظاما كاملا فى العملية التعليمية منذ انطلاق العام الجامعى 2022/ 2023 ، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى، حيث انتظمت المحاضرات لجميع الشعب والفرق الدراسية منذ اليوم الأول للدراسة، مع تنظيم موسم للأنشطة الطلابية.