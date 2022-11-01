علماء الأوقاف فى الأسبوع الثقافى‎:‎ الإسلام أكد حق الطريق واحترام الآداب العامة

كتب على عبد الرحمن

انطلقت مساء أمس الاثنين، فعاليات اليوم الثالث ‏للأسبوع الثقافى "حق الوطن" فى 6 محافظات، بمشاركة نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين‎، وذلك فى ضوء الدور التثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وفى إطار مبادرة حق ‏الوطن.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن العلماء أكدوا أن الإسلام أكد على حق الطريق واحترام الآداب العامة، فالطريق فى الأصل للمرور وليس للجلوس، وأن على كل ‏منا أن يستخدم الطرق لما جعلت له وإن ألجأته الظروف أن يجلس فى الطريق ‏فعليه أن يؤدى حقه كما أمر ديننا الحنيف، فديننا يدعو إلى الأخلاق، وتصرف الناس فى الطريق إنما هو ترجمة ‏لما تمكن منهم من أخلاق.‏

ففى مديرية البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافى "حق الوطن" بمسجد عمر بن ‏عبد العزيز بالغردقة، حاضر فيه الشيخ محمود الشيمى مدير مديرية أوقاف ‏البحر الأحمر، والشيخ رشاد دردير إمام وخطيب ومدرس، وقدم له الشيخ ‏محمد عبادى الصادق إمام المسجد، والقارئ الشيخ عبدالسلام مصطفى قارئًا ‏ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد‎.‎

وفى مديرية أوقاف السويس أقيم الأسبوع الثقافى "حق الوطن" بمسجد ‏المصطفى، حاضر فيه الشيخ هانى محمود فاضل مسئول الإرشاد الدينى ‏بالمديرية، والشيخ فرج شعبان أبو الفتوح إمام وخطيب ومدرس، والقارئ ‏الشيخ أحمد حمدى عبدالفتاح قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد ‏المسجد‎.‎

وفى مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافى "حق الوطن" بمسجد ‏مجمع الرحمن بمدينة رأس سدر، حاضر فيه أ.د السيد محمد حسن السيد ‏أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية العلوم جامعة الأزهر بجنوب سيناء، والشيخ ‏شريف أحمد عثمان جميل مفتش بإدارة رأس سدر، وقدم له الشيخ ‏محمود محمد شحاته الصابر مفتش بإدارة أوقاف رأس سدر، والقارئ الشيخ ‏محمد أبوبكر قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد‎.‎

وفى مديرية أوقاف بنى سويف أقيم الأسبوع الثقافى "حق الوطن" بمسجد ‏مجمع الجزيرة الإسلامي، حاضر فيه د محمد حسنى جاد الرب مدرس الفقه ‏المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بنى سويف، والدكتور عيد ‏شحاتة عويس إمام وخطيب المسجد، وقدم له الشيخ مصطفى كمال صبحى ‏مسئول الإرشاد الدينى بالمديرية، والقارئ الشيخ شوقى عبد الله قارئًا، ‏والمبتهل الشيخ عبد الله بدران مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد‎.‎

وفى مديرية أوقاف أسوان أقيم الأسبوع الثقافى "حق الوطن" بمسجد الحاج ‏حسن، حاضر فيه الدكتور رمضان رزق الوكيل أستاذ الفقه بكلية الدراسات ‏الإسلامية بجامعة الأزهر بأسوان، والشيخ أحمد صادق محمد كبير مفتشى ‏الدعوة، وقدم له الشيخ محمود فخر الدين موسى مسئول الإرشاد الدينى ‏بالمديرية، والقارئ الشيخ الشاذلى طلحة محمد قارئًا، والمبتهل الشيخ خالد ‏أحمد الدسوقى مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد‎.‎

وفى مديرية أوقاف الوادى الجديد أقيم الأسبوع الثقافى "حق الوطن" ‏بمسجد ناصر بالخارجة، حاضر فيه الشيخ إسلام محمود السيد محمد مسئول ‏الارشاد الدينى بالمديرية، والشيخ محمد رفعت مسئول شئون القرآن ‏بالمديرية، والقارئ الشيخ على فرغلى قارئًا، والمبتهل الشيخ ضياء الدين ‏ناصر مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد‎.‎