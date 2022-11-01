علماء الأوقاف فى الأسبوع الثقافى‎:‎ الإسلام أكد حق الطريق واحترام الآداب العامة

انطلقت مساء أمس الاثنين، فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثقافى "حق الوطن" فى 6 محافظات، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين، وذلك فى ضوء الدور التثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وفى إطار مبادرة حق الوطن.
وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن العلماء أكدوا أن الإسلام أكد على حق الطريق واحترام الآداب العامة، فالطريق فى الأصل للمرور وليس للجلوس، وأن على كل منا أن يستخدم الطرق لما جعلت له وإن ألجأته الظروف أن يجلس فى الطريق فعليه أن يؤدى حقه كما أمر ديننا الحنيف، فديننا يدعو إلى الأخلاق، وتصرف الناس فى الطريق إنما هو ترجمة لما تمكن منهم من أخلاق.
ففى مديرية البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافى "حق الوطن" بمسجد عمر بن عبد العزيز بالغردقة، حاضر فيه الشيخ محمود الشيمى مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، والشيخ رشاد دردير إمام وخطيب ومدرس، وقدم له الشيخ محمد عبادى الصادق إمام المسجد، والقارئ الشيخ عبدالسلام مصطفى قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.
وفى مديرية أوقاف السويس أقيم الأسبوع الثقافى "حق الوطن" بمسجد المصطفى، حاضر فيه الشيخ هانى محمود فاضل مسئول الإرشاد الدينى بالمديرية، والشيخ فرج شعبان أبو الفتوح إمام وخطيب ومدرس، والقارئ الشيخ أحمد حمدى عبدالفتاح قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.
وفى مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافى "حق الوطن" بمسجد مجمع الرحمن بمدينة رأس سدر، حاضر فيه أ.د السيد محمد حسن السيد أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية العلوم جامعة الأزهر بجنوب سيناء، والشيخ شريف أحمد عثمان جميل مفتش بإدارة رأس سدر، وقدم له الشيخ محمود محمد شحاته الصابر مفتش بإدارة أوقاف رأس سدر، والقارئ الشيخ محمد أبوبكر قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.
وفى مديرية أوقاف بنى سويف أقيم الأسبوع الثقافى "حق الوطن" بمسجد مجمع الجزيرة الإسلامي، حاضر فيه د محمد حسنى جاد الرب مدرس الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بنى سويف، والدكتور عيد شحاتة عويس إمام وخطيب المسجد، وقدم له الشيخ مصطفى كمال صبحى مسئول الإرشاد الدينى بالمديرية، والقارئ الشيخ شوقى عبد الله قارئًا، والمبتهل الشيخ عبد الله بدران مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.
وفى مديرية أوقاف أسوان أقيم الأسبوع الثقافى "حق الوطن" بمسجد الحاج حسن، حاضر فيه الدكتور رمضان رزق الوكيل أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بأسوان، والشيخ أحمد صادق محمد كبير مفتشى الدعوة، وقدم له الشيخ محمود فخر الدين موسى مسئول الإرشاد الدينى بالمديرية، والقارئ الشيخ الشاذلى طلحة محمد قارئًا، والمبتهل الشيخ خالد أحمد الدسوقى مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.
وفى مديرية أوقاف الوادى الجديد أقيم الأسبوع الثقافى "حق الوطن" بمسجد ناصر بالخارجة، حاضر فيه الشيخ إسلام محمود السيد محمد مسئول الارشاد الدينى بالمديرية، والشيخ محمد رفعت مسئول شئون القرآن بالمديرية، والقارئ الشيخ على فرغلى قارئًا، والمبتهل الشيخ ضياء الدين ناصر مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة