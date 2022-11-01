عروض كشفية وورش للأطفال وإبداعات قبطية بمتحف كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

نظم متحف كفر الشيخ عدد من الفعاليات احتفالا بمرور عامين على افتتاحه، وشهد المتحف إقبالا كبيراً من المواطنين، عقب إعلان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن دخولهم المتحف مجاناً، احتفالا بافتتاح المتحف منذ عامين.

قال الدكتور فريد أسامه، مدير المتحف، إن المتحف شهد اقبالا كبيراً من المواطنين من كافة الاعمار السنية، إضافة لذوي الهمم، وطلاب المدارس والجامعات، وعلى هامش الاحتفالية تم افتتاح معرض مؤقت ل 10 قطع بعنوان. ابداعات قبطية، كما تكريم عدد من حراس الآثار المحالين للمعاش أو المتوفين.

وأضاف فريد، ونظم المتحف ورش وجولات للاطفال والزائرين، إضافة لعرض كشافةـ، إضافة إلى كورال السماويبن بالتعاون مع كنيسة ماري مينا بكفر الشيخ، مشيراً إلى أن معرض ابداعات قبطية ،ضم مجموعة من القطع التي تعود للعصر القبطي، منها مخطوط البشائر الأربعة للقديس مار مرقس، ونسخة من الإنجيل تحوي مخطوطات البشائر الأربعة لوقا ومتى ومار مرقس ويوحنا، ومجموعة من الأيقونات أهمها أيقونة للسيدة العذراء.

يذكر أن متحف كفر الشيخ الذى تبلغ مساحته الـ 6 آلاف و700 متر مربع، يضم 3 قاعات " الرئيسية، بوتو، العرض الدوري"، وتعد قاعة بوتو أهم قاعات المتحف وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهى مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م.