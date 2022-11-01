اليوم السابع
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1.5 طن متعلقات شخصية مهجورة..

عرض مئات الأحذية المفقودة من المحتفلين بالهالوين فى كارثة التدافع بسيول

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 11:45 ص
عرض مئات الأحذية المفقودة من المحتفلين بالهالوين فى كارثة التدافع بسيول الأحذية المفقودة
كتبت ريم عبد الحميد

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بعد أيام من مصرع أكثر من 150 شخص من المحتفلين بالهالوين فى أكبر حوادث التجمعات دموية فى كوريا الجنوبية، ظل هناك تذكيرا صامتا، وإن كان مؤلما، بالكارثة، حيث تم جمع مئات الأحذية المهجورة فى صفوف أنيقة فى صالة ألعاب رياضية بالعاصمة سيول، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.
 
 وجمعت الشرطة أحذية التنس المتهالكة وغيرها من الأحذية كجزء من 1.5 طن من الأشياء الشخصية التى تركها الضحايا والناجون من المأساة، على أمل أن يستعيدها أصحابها أو أصدقاؤهم وعائلاتهم.
 
سيول 2
سيول 2
 
وكان حادث التدافع الدموى قد وقع فى حى إيتوان بعد أن تجمع عشرات الآلاف للاحتفال بالهالوين مساء السبت الماضى. وتعثر جزء من الحشد فى زقاق ضيق منحدر بين صف كثيف من واجهات المتاجر وفندق هاميلتون الشهير بالمنطقة. وشوهد المشاركون فى الحفل وهم يحملون الجرحى والقتلى، وتم وضع عشرات الجثث المغطاة بالبطانيان فى صفوف على الرصيف القريب.
 
 وكان أغلب الضحايا من النساء، والكثير منهن فقدن أحذيتهن، بينما يقول الخبراء إن تلك الأحذية المفقودة تعكس قوة الحشود التى خلعت منها أحذيتها فى هذا الزحام.
 
 وقالت أسوشيتدبرس إن نحو 250 زوج من الأحذية التى تم جمعها فى الملعب هى جزء من مجموعة ضخمة من متعلقات عثر عليها فى موقع الحادث بعد الماساة، وهناك أيضا مئات من قطع الملابس منها معاطف، وأزياء شخصيات سينمائية وأيضا حقائب وهواتف محمولة، وسماعات أذن بلوتوث وبعض جوازات السفر.
 

التدافع فى كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

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سيول



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