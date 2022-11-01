طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تنظم لقاء تعريفياً لطلاب كلية الآداب.. صور

سوهاج محمود مقبول

نظم طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، لقاء تعريفيا وتثقيفياً لطلاب كلية الآداب عن أهمية دور الشباب فى بناء الوطن، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعى الجديد، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور محمد توفيق القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور كريم مصلح صالح عميد الكلية السابق والدكتور رأفت أحمد رشوان مسئول طلاب من أجل مصر بالكلية، الدكتور محمد عبد الحميد والدكتورة سحر هاشم مشرفي طلاب من أجل مصر والدكتور صابر حارص أستاذ الصحافة والإعلام والدكتورة هالة حافظ بقسم الجغرافيا ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن مصر ستنمو وتتقدم بشبابها الواعد المحب لوطنه والداعم لجميع مقدراته، مضيفاً أن إدارة الجامعة تحرص علي تنظيم العديد من الانشطة الطلابية وتشجيع الطلاب علي المشاركة بها، وذلك إيماناً بأهميتها ودورها الفعال فى رفع مستوى الوعى لدى الطلاب، وذلك لدفعهم وتشجيعهم نحو المساهمة الفعالة فى خطة التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور حسان النعمانى، أن هذا اللقاء يعد بداية لسلسلة اللقاءات التى سوف يعقدها طلاب من أجل مصر في كليات الجامعة المختلفة، من أجل توعيتهم وتعريفهم بأهمية دورهم في المجتمع وواجبهم نحو الوطن، إلى جانب تحفيزهم وتشجيعهم علي الاشتراك في كافة الانشطة الخدمية والثقافية والتوعوية، التي ينظمها طلاب من أجل مصر على مدار العام، مؤكداً على أن الهدف من تلك الأنشطة هي التوعية والتثقيف والتدريب وغرس روح الانتماء وحب الوطن فى نفوس الطلاب.

وأضاف الدكتور رأفت احمد رشوان، أنه تم خلال اللقاء فتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب حول كيفية التحاقهم ومشاركتهم فى أنشطة طلاب من أجل مصر، إلى جانب مناقشة مقترحاتهم وأفكارهم عن تنفيذ بعض الأنشطة الطلابية.



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الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس جامعة سوهاج