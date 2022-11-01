طقس متقلب تشهده دمياط.. وسقوط أمطار بمناطق متفرقة.. فيديو وصور

دمياط - فريق المحافظات

تشهد محافظة دمياط اليوم، أمطارا متوسطة على بعض المدن التابعة للمحافظة، فضلا عن موجة من الطقس المتقلب يصحبه سرعة في الرياح وارتفاع في منسوب مياه النيل.



كما شهدت قري دمياط تساقط أمطار غزيرة منذ قليل، كما وقعت سبورة مائية بالطرق السريعة.



وفي سياق متصل، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال نوات الأمطار، موضحة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة نوات الأمطار المحتملة، وعقد غرفة عمليات مركزية لمتابعة تطورات الأمر.



وقامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لنشر المعدات اللازمة لتصريف مياه الأمطار بشوارع المحافظة الرئيسية والميادين العامة، فضلا عن تكثيف حملات تطهير بالوعات تصريف مياة الأمطار، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.



وعلى جانب آخر استمرت رحلات الصيد بمدينة عزبة البرج دون توقف، إضافة إلي استمرار العمل بهيئة ميناء دمياط بصورة طبيعية، وتداول حركة السفن والحاويات داخل الميناء دون تأثر بحالة الطقس التي تشهده المحافظة.



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