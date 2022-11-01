اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:42 م
أكرم القصاص
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طقس متقلب تشهده دمياط وتوقعات بسقوط أمطار

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:26 م
طقس متقلب تشهده دمياط وتوقعات بسقوط أمطار حالة الطقس
دمياط - فريق المحافظات

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تشهد محافظة دمياط، اليوم، طقسا متقلبا يصحبه سرعة فى الرياح وارتفاع فى منسوب مياه النيل، مع توقعات بسقوط الأمطار.

وفى سياق متصل أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على أهمية الاستعداد الجيد لاستقبال نوات الأمطار، موضحة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة نوات الأمطار المحتملة.

ونشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المعدات اللازمة لتصريف مياه الأمطار بشوارع المحافظة الرئيسية والميادين العامة، فضلا عن تكثيف حملات تطهير بالوعات تصريف مياة الأمطار.

كما استمرت رحلات لصيد بمدينة عزبة البرج دون توقف، إضافة إلى استمرار العمل بهيئة ميناء دمياط بصورة طبيعية دون توقف.

الغيوم يسيطر على سماء دمياط
الغيوم يسيطر على سماء دمياط

 

توقعات تساقط امطار في دمياط
توقعات تساقط امطار في دمياط

 

 

حالة الطقس بدمياط
حالة الطقس بدمياط

 


 


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