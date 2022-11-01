طقس متقلب تشهده دمياط وتوقعات بسقوط أمطار

دمياط - فريق المحافظات

تشهد محافظة دمياط، اليوم، طقسا متقلبا يصحبه سرعة فى الرياح وارتفاع فى منسوب مياه النيل، مع توقعات بسقوط الأمطار.



وفى سياق متصل أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على أهمية الاستعداد الجيد لاستقبال نوات الأمطار، موضحة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة نوات الأمطار المحتملة.



ونشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المعدات اللازمة لتصريف مياه الأمطار بشوارع المحافظة الرئيسية والميادين العامة، فضلا عن تكثيف حملات تطهير بالوعات تصريف مياة الأمطار.



كما استمرت رحلات لصيد بمدينة عزبة البرج دون توقف، إضافة إلى استمرار العمل بهيئة ميناء دمياط بصورة طبيعية دون توقف.



الغيوم يسيطر على سماء دمياط



توقعات تساقط امطار في دمياط



حالة الطقس بدمياط



