طقس الإسكندرية.. هطول أمطار غزيرة على العجمي والعامرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن مساء اليوم، الثلاثاء، أن منطقتي العجمي والعامرية غرب المحافظة شهدت هطول أمطار من غزيرة إلى متوسطة الحجم، وجاري تصريف تجمعات للمياه ، وذاك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بهطول امطار علي المحافظة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بالشركة منذ أمس، الاثنين، استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بهطول أمطار على عدة مناطق من محافظة الإسكندرية.

كما تم توقف الإجازات وبدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.