اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 05:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس الإسكندرية.. السحب ترسم مشهدا جماليا بسماء المحافظة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 05:14 م
طقس الإسكندرية.. السحب ترسم مشهدا جماليا بسماء المحافظة طقس الإسكندرية
الإسكندرية -فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقطت عدسة "اليوم السابع" صورًا لحالة الطقس فى محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حيث تشهد المحافظة انتشارا للسحب التى تملأ سماء عروس البحر بشكل جمالى فى عدة أماكن مختلفة بالمحافظة.

كان اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعلن رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا منذ أمس الاثنين، استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية بنسبة حدوث 40%.
 
وتوقف الإجازات وبدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.

 

الإسكندرية-اليوم
الإسكندرية-اليوم

 

السحب-بشكل-جمالي-في-سماء-الإسكندرية
السحب-بشكل-جمالي-في-سماء-الإسكندرية

 

السحب-بمناطق-مختلفة-في-الإسكندرية
السحب-بمناطق-مختلفة-في-الإسكندرية

 

السحب-ترسم-لوحات-فنية-بسماء-الاسكندرية
السحب-ترسم-لوحات-فنية-بسماء-الاسكندرية

 

إنتشار-للسحب-في-الإسكندرية
إنتشار-للسحب-في-الإسكندرية

 

حالة-الطقس-اليوم
حالة-الطقس-اليوم

 

سحب-الإسكندرية
سحب-الإسكندرية

 

سحب-في-سماء-الإسكندرية
سحب-في-سماء-الإسكندرية

 

سحب-كثيفة-في-الإسكندرية
سحب-كثيفة-في-الإسكندرية

 

سحب-وغيوم-في-الإسكندرية
سحب-وغيوم-في-الإسكندرية

 

طقس-الاسكندرية
طقس-الاسكندرية

 

طقس-الاسكندرية-2
طقس-الاسكندرية-2

 

طقس-الاسكندرية-اليوم
طقس-الاسكندرية-اليوم

 

طقس-الاسكندرية-اليوم-2
طقس-الاسكندرية-اليوم-2

 


الطقس فى الاسكندرية

طقس الاسكندرية

الطقس اليوم

امطار اسكندرية

الطقس فى الإسكندرية

الطقس الان

حالة الطقس

الطقس النهاردة

الطقس الآن

حاله الطقس اليوم

السحب

سماء الإسكندرية

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة