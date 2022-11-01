طقس الإسكندرية.. السحب ترسم مشهدا جماليا بسماء المحافظة

الإسكندرية -فريق المحافظات

التقطت عدسة "اليوم السابع" صورًا لحالة الطقس فى محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حيث تشهد المحافظة انتشارا للسحب التى تملأ سماء عروس البحر بشكل جمالى فى عدة أماكن مختلفة بالمحافظة.



كان اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعلن رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا منذ أمس الاثنين، استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية بنسبة حدوث 40%.



وتوقف الإجازات وبدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.



وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.



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