طالبة بفنون جميلة المنصورة تحصد الجائزة الأولى لتصميم مبنى صديق للبيئة

الدقهلية - شريف الديب

حصلت الطالبة أشرقت عمر غنيم، الطالبة بالمستوى الخامس عمارة بكلية الفنون الجميلة، جامعة المنصورة، على الجائزة الأولى بالمسابقة المعمارية بعنوان التغيرات المناخية، بمجال (تقديم تصميم لمبنى صديق للبيئة)

فى المسابقة التى أقيمت فى إطار استقبال جمهورية مصر العربية قمة المناخ العالمي cop27 بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، تحت رعاية وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة.

المشروع عبارة عن مبنى متعدد الاستخدمات (تجاري وإداري وسكني فندقي)، ويتكون من 36 دورا، واستخدم المبنى بعض من المعالجات البيئية التي حسنت من أداء المبنى وتحسين جودة الهواء واستخدام الطاقة به:

1. دوران الهواء الطبيعي.

2. استخدام قطاعات البناء خفيفة الوزن.

3. التبريد والترشيح ، توزيع الهواء تحت الأسقف.

4. النقل والدوران المباشران من خلال الفصل بين جزئي المبنى.

5. إزالة الهواء الملوث من خلال الواجهة السفلية.

6. توزيع خلايا الطاقة الشمسية على سطح المبنى.

7- الاعتماد على الإضاءة الطبيعيةفي فترات النهار.

8- تكامل الخلايا الشمسية في أعلى المبنى.

9- استخدام تقنيات زراعة الاسطح والحوائط.

10- مساحات أرضيات خضراء مفتوحة لكل دور في الجزء السكني والإداري والتجارى فى الأسطح.

11. استغلال مياه الأمطار من خلال تحويل المياه إلى خزان التجميع والتصفية.