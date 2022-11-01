ضبط 2.5 طن أرز تباع بأزيد من سعرها و1.4 طن نخالة منتهية الصلاحية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة، بناءً على تعليمات اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق برئاسة المهندس محمد شعبان مدير عام إدارة تموين مركز طنطا وأحمد ورد، وأشرف صبحى ومحمد فؤاد.

أسفرت الحملة عن ضبط كميات من النخالة منتهية الصلاحية إنتاج يناير2021 صلاحيه لمدة 6 أشهر أى منتهية الصلاحية منذ أكثر من عام ونصف وتم ضبط كمية قدرها 1400 كجم وتم التحفظ عليها.

كما تم ضبط كمية من الأرز قام أحد التجار ببيعها بأزيد من السعر الرسمى يقوم ببيعها بمبلغ 445 جنيها فى حين أن السعر الرسمى لها 300 جنيه للشيكارة زنة 25 كجم وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم ضبط تاجر آخر لبيعه أرز شيكارة 25 كجم بدون فواتير وبأزيد من السعر الرسمى حيث قام ببيعها بسعر 450 جنيها تم ضبط 2500 كجم والتحفظ عليها

وضبط كمية من التونة قدرها 4800 علبة وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية كما تمكنت الحملة من ضبط كمية من الفول أميركانا قدرها 2988 علبة زنة 400 جم، وأيضا تم ضبط 960علبة بسكويت كبيرة بكل عليه 12باكو بإجمالى 11520باكو وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر بدون ترخيص للمخزن وتم تحرير عدة محاضر عدم إعلان عن الأسعار وغلق لمحلات تموين وجمعيتى تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



حملة تموينية بالغربية (1)



حملة تموينية بالغربية (3)