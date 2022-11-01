ضبط 137 طن مواد غذائية مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث ومديرية التموين والتجارة الداخلية في القليوبية حملة تموينية مكبرة، استهدفت منافذ بيع السلع الغذائية، ومخازن السلع وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك، أسفرت عن ضبط مخزن لتجارة المشروبات الكحولية دون ترخيص ومحطة لتموين السيارات عثر بها على كمية من البنوين للبيع فى السوق السوداء.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 137 طن مواد غذائية مجهولة المصدر، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد قيام حملات مختلفة لضبط السوق والمتاجرين بالسلع المغشوشة والمجهولة المصدر، أسفرت الحملات عن ضبط مخزن لتجارة المشروبات الكحولية دون ترخيص به 12 ألف عبوة مشروبات كحولية دون مستندات مجهولة المصدر بقصد الغش، وضبط محطة لتموين السيارات عثر بها على كمية قدرها 49200 لتر مواد بترولية بنزين قام المسؤول عنها بتجميعها؛ للاتجار بها في السوق السوداء.

كما أسفرت الحملات عن صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص به 20 طن دقيق ابيض معبأة داخل شكائر، خزّنها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعه بالسوق السوداء، كما ضبط مخزن سلع به نحو 8 أطنان شوفان ومكرونة ومعجون صلصة؛ لعدم الإعلان عن أسعارها.