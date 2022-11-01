ضبط عاطل بحوزته عدد من المواد المخدرة بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطل له معلومات جنائية مقيم بمحافظة دمياط أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة كفر سعد وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 90 كيلو جرام و كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام و كمية من مخدر الهيروين ، بندقية آلية ، عدد من الطلقات لذات العيار ،مبلغ مالى ،هاتف محمول ،مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 543,500 خمسمائة وثلاثة وأربعين ألف وخمسمائة جنيه) تقريباً حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم