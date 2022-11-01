ضبط المتهم بمحاولة اختطاف طفل أثناء ذهابه للمدرسة فى الدقهلية

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من (مالك مطاعم - أحد الأشخاص) وقررا بقيام شخص آخر "محدد" بالتخطيط لاختطاف (نجل الأول سن 12) أثناء خروجه من المنزل متوجهاً للمدرسة ثم التفاوض معه عقب ذلك لطلب فدية نظير إطلاق سراحه.

وبسؤال الثانى أضاف بأن الشخص "المحدد" المشار إليه حضر إليه عن طريق جار له بمحل سكنه وطلب منهما الاشتراك معه فى إختطاف نجل الأول وقام بإعطائهما مبلغ مالى نظير ذلك، وباستدعاء الأخير وبسؤاله أيد ما سبق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه ( أحد الأشخاص - مقيم دائرة المركز)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نظراً لعلمه بأن والد الطفل ميسور الحال فخطط لاختطاف الطفل وطلب فدية نظير إطلاق سراحه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.