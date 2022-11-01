ضبط أدمن صفحة بالفيس بوك تروج لمنشطات مهربة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت الداخلية في ضبط القائم على إدارة صفحة على موقع "فيس بوك" وبصحبته آخر لترويج المنشطات المهربة جمركياً، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجرى وحائزى العقاقير والمنشطات المهربة جمركياً.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود صفحة إلكترونية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يُعرض خلالها منشطات مهربةً جمركياً ومحظور تداولها داخل البلاد للبيع من خلال تلك الصفحة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتم إستهدافه وأمكن ضبطه وتبين أنه (مندوب مبيعات ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ) وبصحبته ( سائق ، مقيم بمحافظة المنيا) وعثر بحوزتهما على (عدد 2550 قرص منشط) جميعها مجهولين المصدر ومهربين جمركياً.

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفا بعرض المنشطات المحظور تداولها للبيع عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عقب التحصل عليها من الشركة عملهما بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.