صحة الغربية: سحب 37 ألف عينة مياه من أماكن عامة بالمحافظة لفحصها

الغربية فريق محافظات

وجه الدكتور اسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، إدارة صحة البيئة بتكثيف جهود الرقابة على مياه الشرب، ومتابعة الأعمال بمحطات المياه بجميع مراكز المحافظة، ومأخذ المياه ومدى استيفائها للشروط الصحية ونظافة المأخذ، وكذا عينات من الشبكات والمنازل لمتابعة جودة المياه ومتابعة تطهير الشبكات المستمر.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لصحة البيئة.

وأكد وكيل الوزارة أنه قد تنفيذ 35 معاينة نهائيه للأراضي، مقترح إنشاء محطات رفع صرف صحي عليها في قري ومدن المحافظه، ومعاينة لمحطه معالجه صرف صحي وبالفعل جاري إنشاءاها.

وأشار إلى أنه قد تم سحب 37 الف عينة من محطات وعمليات مياه الشرب ووحدات الغسيل الكلوي وحمامات السباحه، والتي ورد معظمها مطابق للمواصفات القياسيه ويتم بالتنسيق مع الجهات المعنيه والتنفيذيه وإتخاذ الإجراءات الفوريه حيال الغير مطابق منها وإعاده العينات حتي ترد جميعها مطابقه للمواصفات .

كما شدد على المرور على محطات معالجة المياة بوحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات العامة والخاصة للتأكد من سلامة التشغيل وقياس جودة المياه واستيفائها للاشتراطات الصحية، وكذلك إحكام الرقابة على الصرف الصحى والمرور المستمر على محطات معالجة ورفع الصرف الصحى وجميع مراحل التشغيل للوقوف على التشغيل الجيد وإحكام الرقابة على الصرف الصناعى ومدى تطبيق القواعد المنظمة لمعالجة الصرف الصناعى وعدم صرفها على مصادر المياه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفة.