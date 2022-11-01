اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 02:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد لحظة وصول الرئيس السيسى إلى الجزائر لحضور القمة العربية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 01:41 م
شاهد لحظة وصول الرئيس السيسى إلى الجزائر لحضور القمة العربية الرئيس السيسى يصل الجزائر
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرضت قناة القاهرة الإخبارية بثا مباشرا للحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الجزائر لحضور القمة العربية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، توجه صباح اليوم إلى الجزائر الشقيقة للمشاركة فى القمة العربية الحادية والثلاثين، والتى ستعقد على مدار يومى الأول والثانى من نوفمبر بالعاصمة الجزائر.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتى فى إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والاخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر المحورى فى تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.
 
وأضاف المتحدث الرسمى، أن قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي، لاسيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية.
 
كما سيتضمن برنامج الرئيس السيسى عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 


القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

تردد قناة القاهرة الإخبارية

انطلاق قناة القاهرة الإخبارية

السيسي

الرئيس السيسي



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يصل مطار هوارى بو مدين.. و"تبون" فى استقباله

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 01:18 م

"الأنباء" الكويتية تبرز افتتاح الرئيس السيسى "شبكة وطنية للطوارئ" والقمر "طيبة 1"

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:42 ص

الرئيس السيسى يتوجه إلى الجزائر اليوم للمشاركة في القمة العربية 31.. برنامج الرئيس يتضمن عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب.. بسام راضى: مصر حريصة على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 09:02 ص

الرئيس السيسى يتوجه إلى الجزائر اليوم للمشاركة بالقمة العربية الـ31

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 08:50 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة