سفارة الهند تحتفل بعيد الوحدة الوطنية بنادى المقاولون العرب..صور

كتبت أسماء عمر

استقبل المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة نادى المقاولون العرب وحسام إمام نائب رئيس مجلس الإدارة، السفير أجيت جوبتيه سفير الهند ووفد من دبلوماسي سفارة الهند بالقاهرة وذلك في إطار الاحتفال بعيد الوحدة الوطنية للجمهورية الهندية الذي احتضنه نادي المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

بحضور المهندس كريم رأفت عضو مجلس الإدارة والأستاذ على العسال المشرف العام والأستاذ جلال فراج المدير التنفيذى للنادي وعدد من قيادات النادي.

وقد وجه المهندس محسن صلاح في كلمته الشكر للسفير الهندي والوفد المرافق له مرحباً بضيوف الناي ومهنئاً بعيد الوحدة الوطنية الهندي.

كما أكد رئيس مجلس الإدارة على عمق العلاقات بين البلدين كاشفاً عن وجود تعاون مشترك بين المركز الثقافي الهندي ونادى المقاولون العرب خلال الفترة القادمة.

من جانبه ، أكد السفير الهندي أجيت جوبتيه أن الهند تحتفل بعيد الوحدة الوطنية بالتزامن مع احتفال مرور ٧٥ عاماً على العلاقات المصرية الهندية، ووجه شكره وتقديره لشركة المقاولون العرب وما تقدمه من جهود للارتقاء بمستوى صناعة المقاولات في مصر والشرق الأوسط، مشيراً إلى أنها تمتلك نادي رياضي على أعلى مستوى.

عقب ذلك تبادل الطرفان الدروع التذكارية، ثم تم إطلاق إشارة البدء للقيام برياضة الماراثون حول الملعب وتقديم الهدايا التذكارية للاعبين الحاصلين على المراكز الستة الأولى، والتقاط الصور التذكارية مع جميع الحاضرين.

وعلى هامش اليوم أقيم معرضاً فنياً بحديقة النادي ضم العديد من الصور التي تبرز المعالم السياحية بالهند وكذلك المشغولات اليدوية، كما تم تقديم عرض راقص لفريق فني من الهند وكذلك عقدت ورشة تدريبية للتعريف برياضة اليوجا وفنونها تفاعل معها عدد كبير من عضوات وأعضاء النادي، فضلاً عن العروض السينمائية في حديقة الشاى بالنادي والتي نالت إعجاب جميع الحاضرين من أعضاء النادي.