زراعة أشجار بالمدارس والقرى.. تفاصيل أسبوع التغيرات المناخية بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصل فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة شمال سيناء لليوم الثانى فعاليات أسبوع التغيرات المناخية فى إطار استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية بشرم الشيخ.

وقالت الدكتورة رضوى سامى شاهين رئيس فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء، إن الفعالية تضمنت دعم مدارس بالعريش بـ150 إلى 250 شتلة نباتات زينة، وهى مدرسة 25 يناير الرسمية للغات، ومدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، ومدرسة العريش الثانوية بنات، ومدرسة آل ذكرى، ومدرسة محمد الزملوط للغات، ومدرسة الشهيد الخفير عيد سلامة، كما تم تركيب مظلات ببعض المدارس.

وأضافت أنه فى مركز بئر العبد، تم تنفيذ أعمال تشجير بقرية الروضة، شملت محيط مجمع المعاهد الأزهرية، والمدرسة الثانوية، وفى مدينة بئر العبد بمدرسه بئر العبد الابتدائية، ومدرسة الشهيد شريف عمر الثانوية، ومدرسة الشهيد محمود حسن الصناعية بنات.

وقالت إن محافظة شمال سيناء دعمت الفعالية بـ5000 شجرة مثمرة و2500 أشجار زينة و200 حاوية و5000 شجرة من وزارة البيئة، والزراعة دعمت بـ5000 شتلة.

وأشارت إلى أن الفعاليات تنفذ تحت رعاية وزيرة البيئة ووزير الزراعة ومحافظ شمال سيناء، وتتواصل لمدة أسبوع، وتشمل مراكز ومدن المحافظة المختلفة، وتتضمن زراعة أشجار ونباتات زينة وتوزيعها على المواطنين.

وأوضحت أنه مقررا أن تنفذ غدا حملة بنطاق مناطق رفح والشيخ زويد شرق المحافظة، وتشمل حملات تشجير وزراعة نباتات الزينة بالمدارس وعقد ندوات لرفع الوعى البيئى.