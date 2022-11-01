اليوم السابع
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رئيس مياه سوهاج يتفقد محطتى معالجة الصرف الصحى بغرب المدينة وإدفا.. صور

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:32 ص
رئيس مياه سوهاج يتفقد محطتى معالجة الصرف الصحى بغرب المدينة وإدفا.. صور رئيس شركة مياه الشرب يتفقد محطتى معالجة الصرف بسوهاج وادفا
سوهاج - عمرو خلف

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تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج ومحطة معالجة صرف صحى ادفا بمركز سوهاج وشدد خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات حتى يمكن الاستفادة منها وزيادة نسبة المخدومين بخدمة الصرف الصحى. 

وأكد رئيس مياه سوهاج أنه جارى أعمال تأهيل محطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج بقيمة 386.3 مليون جنيه لرفع طاقة المحطة الى تصرف 37 الف متر مكعب يوم ورفع كفاءة منظومة المعالجة لازالة النيتروجين والقيام بالاعمال المدنية والكهروميكانيكية وتعديل كافة وصلات المواسير وتنفيذ منظومة نوافخ الهواء واعمال الكهرباء وتطوير أعمال الموقع العام وتنفيذ منظومة لمعالجة الصرف الصحى الناتج من أحواض فصل الزيوت والشحوم وكذلك أحواض الترسيب وأن هذه الاعمال من المقرر الانتهاء منها فى مارس 2023.
 
وأوضح المهندس أبو ضيف محمد أحمد رئيس وحدة تنفيذ المشروعات أنه جارى تنفيذ مشروع صرف صحى ادفا والذى يشمل استكمال محطة المعالجة بعدد 8 برك أكسدة بتكلفة تبلغ 23.4 مليون جنيه وانه بلغت نسبة التنفيذ 95% وتنفيذ خط طرد المياه المنقاه الي المزرعة بتكلفة تبلغ 7.9 مليون جنيه وبلفت نسبة التنفيذ 99% وتنفيذ محطة رفع المياه المنقاهوالتى بلغت نسبة تنفيذها 99% بتكلفة تبلغ 16.5 مليون جنيه وتنفيذ حوض موازنة لاستقبال المياه المنقاه بالمزرعة وبلغت نسبة تنفيذه 99% بتكلفة تبلغ 3.4 مليون جنيه وتنفيذ محطة ضخ مياه الرى واعمال الزراعة والشبكات بقرية ادفا بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 34.4 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذها 85% واستكمال تنفيذ شبكات الانحدار داخل قرية ادفا وبلغت نسبة تنفيذها 100% بتكلفة تبلغ 2.2 مليون جنيه.
 
رئيس شركة مياه الشرب يتفقد محطتى معالجة الصرف بسوهاج وادفا (1)
رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج

رئيس شركة مياه الشرب يتفقد محطتى معالجة الصرف بسوهاج وادفا (2)
رئيس شركة مياه الشرب يتفقد محطتى معالجة الصرف بسوهاج وادفا (2)

رئيس شركة مياه الشرب يتفقد محطتى معالجة الصرف بسوهاج وادفا (3)
 محطة معالجة الصرف بسوهاج  

رئيس شركة مياه الشرب يتفقد محطتى معالجة الصرف بسوهاج وادفا (4)
رئيس شركة مياه الشرب يتفقد محطتى معالجة الصرف بسوهاج وادفا (4)

رئيس شركة مياه الشرب يتفقد محطتى معالجة الصرف بسوهاج وادفا (5)
 المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار

 

 


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محطات معالجة الصرف الصحى



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