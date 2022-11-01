رئيس مياه سوهاج يتفقد محطتى معالجة الصرف الصحى بغرب المدينة وإدفا.. صور

سوهاج - عمرو خلف

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة معالجة صرف صحى غرب سوهاج ومحطة معالجة صرف صحى ادفا بمركز سوهاج وشدد خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات حتى يمكن الاستفادة منها وزيادة نسبة المخدومين بخدمة الصرف الصحى.