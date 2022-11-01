رئيس مياه القناة: سحب عينات من شبكات مياه الشرب للتأكد من مطابقتها

بورسعيد ـ محمد فرج

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن استمرار أعمال غسيل شبكات مياه الشرب، بإقليم القناة" بورسعيد، والإسماعيلية، السويس"، طبقا لخطة الشركة الموضوعة، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية، وفرق المعامل الكيميائيين، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتم عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، وأشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، حيث تم فتح محابس المياه وعمل محضر تضامنى بذلك، حيث تم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتابع وبصفة مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب علي مستوى محافظات القناة الثلاث" بورسعيد، والإسماعيلية، السويس"، مضيفا أن الفرق المتخصصة بالشركة تعمل على سحب عينات عشوائية من مياه الشرب، يومياً علي مدار 24 ساعة، من المنازل، ودور العبادة، والمقاهي، من مختلف المناطق، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها، لعمل التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أنه أصدر تعليمات مشددة علي جميع رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع محطات مياه الشرب، والشبكات والخطوط التابعة لها، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

كانت الشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة قد نظمت احتفالية توعوية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ نيابة عن الحكومة الألمانية، ومؤسسة يونسيف مصر، للتوعية بالتغيرات المناخية وترشيد استهلاك المياه" لتوعية 200 طفل من خلال تنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية، ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه "كل نقطة بتفرق".