رئيس مدينة الطود يتابع تسوية الطريق وتجميل الطود الجديدة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أعمال تمهيد وتسوية الطريق الرئيسى بمدينة الطود بدايًة من الفتاتيح مارًا بالجرادات وحسين حسن ومنطقة الشيخ حسان شرق وابوعنان، وذلك لدعم الأهالى فى الطريق الدائري الرئيس بالمدينة.

وخلال الجولة تابع رئيس مركز ومدينة الطود أعمال قص وتهذيب الأشجار العالية وأشجار الزينة بطريق الطود الجديدة، كما قاد علي سيد صادق نائب رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندس أسعد مصطفى مسئول جهاز التعمير بمحافظة الأقصر، جولة لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء عداية على المجرى المائى بترعة الكلابية، كيلو 39.200، والواقع بجوار كمين مدينة الطود والكوبري المقترح إحلاله وتجديده، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز، وتعليمات الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود.

ويقول نائب رئيس مركز ومدينة الطود إنه تم خلال الجولة العمل على دراسة نقل المرافق على العداية المزمع إنشائها، وذلك بحضور نجار أحمد الصغير مدير إدارة مياه الشرب بالطود، والمهندس أحمد حجاج راوي محمد عن شركة مياه الشرب بالأقصر، والمهندس عارف يوسف علي مدير هندسة كهرباء العديسات بالطود، والمهندس خالد سيد محمد عن الشركة المصرية للاتصالات، وسعدي حسين مدني مندوب هندسة رى الأقصر، والمهندس أحمد محمد عبد الفتاح مسئول مكتب الشرق الأوسط للإستشارات.