رئيس مدينة الأقصر يلتقى مكلفات الخدمة العامة لتوزيعهن على الإدارات

الأقصر – أحمد مرعى

التقى اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بحضور سكرتير عام مجلس مدينة الاقصر أحمد أبو عيش، مع عدد من المكلفات بأداء الخدمة العامة من خريجات الجامعات والمعاهد العليا، والمقرر توزيعهم على عدد من الإدارات التابعة لديوان عام مجلس مدينة الأقصر في مجالات تخصصهم.

ومن جانبه، رحب الدكتور علي الشرابي، بالمكلفات بأداء الخدمة العامة، مؤكدا أن فترة عملهم ستساهم في إكسابهن الخبرات والمهارات اللازمة وتأهيلهم لخوض الحياة العملية، وذلك في إطار الواجب الوطني الذي يؤديه مكلفات الخدمة العامة من الجامعات والمعاهد العليا فى أحد المجالات ذات الطابع القومى والتى تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة لمواجهة المشكلات والظواهر الإجتماعية وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتوزيع المكلفين على الجهات الادارية للمحافظة والجهات الشريكة وذلك لسد العجز الوظيفي به والارتقاء بمنظومة العمل .

وفى نفس السياق، أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عن تنفيذ عدد من حملات النظافة العامة خلال الفترة من 8 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر الجارى، والتى أسفرت عن عن رفع 1148 طن قمامة و474 طن أتربة وتراكمات بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية خلال تلك الفترة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل، حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تكثيف ورفع كفاءة النظافة من خلال المرور على جميع قطاعات النظافة على مدار الأسبوع الماضى، وذلك بمشاركة كلاً من سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، ورؤساء الأحياء ونواب رؤساء الأحياء ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل، ومسؤول فرقة التدخل السريع بالمحافظة بالإضافة إلى مسؤولي قطاعات النظافة بالأحياء بكل وردية.