رئيس جامعة كفر الشيخ يحث الطلاب على الانتماء للوطن وجامعتهم لصنع مستقبل مشرف

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، لقاء تعريفي واستقبال الطلاب الجدد والقدامى، بحضور الدكتور أماني شاكر، عميد الكلية والدكتور رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وحضور طلابي.

وبدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة القرآن الكريم، كما تضمن الحفل عروضا فنية متنوعة قدمها طلاب الكلية بإشراف الدكتور أماني شاكر عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأستاذ الدكتور نجلاء الأشرف.

واستقبلت كلية التربية النوعية الطلاب الجدد خلال اليوم المفتوح وذلك بهدف التعريف ببرامج الكلية والتخصصات العلمية التي تقدمها وتضمّن اليوم المفتوح تمكين الحضور من التواصل مع قيادات الكلية، إضافة إلى التفاعل المباشر مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب الحاليين ب، والتعرف على مرافق الكلية ومعاملها والإمكانيات المتاحة بها.

وافتتح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معرضين للفنون التشكيلية والرسم لطلاب الفرقة الثانية قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، تحت عنوان"بأيدينا " بإشراف الدكتور داليا المداح، الدكتور رشا عكاشة ، والمعيدة ميرنا أحمد النحاس، شارك فيها الطلاب بأعمالهم الفنية مع بيع المنتجات لصالح الطلاب لتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة الهادفة للربح.

ورحبت عميد كلية التربية النوعية، الدكتورة أماني شاكر بالحضور و بالطلاب الجدد والقدامى، وقدمت التهنئة للجميع بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وانتصارات السادس من أكتوبر، مطالبة ببذل المزيد من الجهد من أجل التفوق العلمي والمشاركة في الأنشطة الطلابية والحفاظ على القيم والتقاليد الجامعية..

قال دكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تقدر العملية التعليمية وتسعى لتخريج طالب متميز مشيرا إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية ودعا الطلاب إلى الالتزام بالجدول المنظم للمحاضرات متمنيا التوفيق للجميع .

وقدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأبطال القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يسدد خطاه لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم ومستقبل مشرق للأجيال القادمة.

ووجه رئيس الجامعة كلمة للطلاب رحب فيها بهم وعبر عن سعادته باستقبال الطلاب الجدد بالكلية وانضمامهم إلى أسرة الجامعة وتمنى التوفيق والتفوق لهم خلال العام الدراسي، مرحباً بجميع الطلاب القدامى والجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدا حرص إدارة الجامعة علي توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد.

وأشار دسوقي إلى أن كلية التربية النوعية بالجامعة غنية بقدرات طلابها الموهوبين وأن الجامعة تبذل كل الجهد لتهيئة المناخ المناسب للطلاب والذي يساعدهم على إظهار المواهب والابتكارات والإبداعات، مشدداً على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات مؤكدا قوة الوطن وتماسك مؤسساته وأهمية دور مصر الريادي والمحوري داعيا الطلاب إلى التعرف على المشروعات القومية الكبرى والإنجازات التي تتم على أرض الوطن في المحافظات في مختلف نواحي الحياة ، وحث الطلاب على الانتماء للوطن وجامعتهم لصنع مستقبل مشرف لأنفسهم ووطنهم ومجتمعهم، داعيا الطلاب للالتزام والحفاظ على العادات والتقاليد والقيم داخل الحرم الجامعي والكلية واحترام النظام والآداب العامة، مؤكدا على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة رياضية و ثقافية و فنية وأدبية لبناء شخصية الطالب.