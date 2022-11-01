رئيس جامعة طنطا يزور مشروع الفلك لرعاية ذوي الهمم

زار الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا مؤسسة الفلك الخيرية اليوم وبرفقته الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، حيث كان في استقبالهم نيافة الانبا بولا مطران طنطا وتوابعها حيث تفقد رئيس الجامعة أنشطة كلية الصيدلة التى يتم تنفيذها فى إطار برتوكول التعاون الموقع بين كلية الصيدلة ومؤسسة الفلك الخيرى.

زار رئيس جامعة طنطا قاعات الأنشطة التعليمية الرئيسية والتى تضم قاعات تعليم الرسم والموسيقى والمنتسورى بما تضم من أقسام الحياة العملية والعلوم والحساب والحياة الحسية والجغرافيا والتاريخ واللغة، وقاعة الاعمال اليدوية، كما زار الصيدلية والعيادات الطبية الشاملة والمتخصصة، والحديقة المفتوحة الترفيهية التعليمية بالمشروع.

وقال الدكتور محمود ذكى ان مشروع الفلك هو أول مشروع نموذجى متكامل فريد من نوعه فى الشرق الأوسط لدمج ذوى القدرات الذهنية الخاصة وتحديدًا (أبطال متلازمة داون) في المجتمع وفق معايير علمية دقيقة.

واشاد رئيس الجامعة بجهود نيافة الانبا بولا وفريق عمل المشروع فى دعم ذوى الهمم مؤكدا ان مشروع الفلك نموذجا متفردا في حجم الجهد المبذول بكل الحب والاخلاص والعطاء بدون انتظار مقابل،مشيرا انه دائم التواصل مع الانبا بولا ومتابعة انشطة وفاعليات المشروع مشيرا الى ان تجربة مشروع الفلك لرعاية ذوي الهمم وابطال متلازمة داون يستحق ان يتم نشره وتعميمه حتى يصبح نموذجا مثاليا للاقتداء به.

من جانبه، أعرب الأنبا بولا عن كامل تقديره لما تقوم به جامعة طنطا فى دعم مشروع الفلك كمامثمنا جهود كلية الصيدلة فى تحديد البرامج الغذائية الملائمة والممارسات الدوائية الصحية لمرتادي المشروع، مؤكدا امتنانه الكبير للدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة طنطا في دعم مشروع الفلك.

وتبادل الدكتور محمود ذكي والأنبا بولا الدروع التذكارية وأكدا على تعزيز التعاون المثمر لخدمة المجتمع فى النطاق الأقليمى لمحافظة الغربية.

قامت الدكتورة نهلة العشماوى العميدة السابقة لكلية الصيدلة بعرض تقديمى عن ما تقوم به الكلية من أنشطة بالتعاون مع مركز الفلك فى مجالات التغذية والممارسات الدوائية.

ضم وفد الجامعة المرافق من كلية الصيدلة الدكتورة إيمان جودة رئيس قسم الكيمياء الحيوية، والدكتورة غادة عشماوى، والدكتور بيتر سمير، والدكتور سليمان الطوخى، والدكتورة هند سليم، والدكتورة سارة حمودة، والدكتور أسامة غنيم الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات.