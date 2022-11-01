رئيس جامعة سوهاج يمنح دكتوراه أول دراسة طبية باللغة الفارسية.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج نتيجة الحكم علي مناقشة أول دراسة طبية باللغة الفارسية في أول رسالة دكتوراه بألسن سوهاج بمرتبة الشرف الاولي مع التوصية بالطبع وتبادلها بين الجامعات للباحث الحسين حسن أبوعميرة المدرس المساعد بكلية الآداب جامعة سوهاج بعنوان "المصطلحات الطبية في اللغة الفارسية من خلال كتاب اناتومي، علم التشريح لخسرو إبراهيم" دراسة لغوية طبية مع الترجمة.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، علي أهمية الدراسة فهي من الدراسات البينية المهمة والنادرة التي نتج عنها أول معجم طبي فارسي عربي وعربي فارسي خاص بعلم تشريح جسم الإنسان، وأشاد بدور كلية الألسن ولجنة الإشراف والمناقشة للجهد المبذول خلال الاشراف علي هذه الرسالة.

جاءت لجنة الحكم والمناقشة متمثلة في الدكتور حمادي عبد الحميد حسين أستاذ اللغة الفارسية وآدابها وعميد كلية الألسن الأسبق جامعة سوهاج، مشرفا ورئيسا، والدكتور خالد محمد ابراهيم سلامه أستاذ اللغة الفارسية ووكيل كلية الآداب جامعة أسيوط مشرفا وعضوا والدكتور يوسف عبد الفتاح فرج أستاذ اللغة الفارسية ورئيس قسم علم اللغة العام والدراسات الشرقية والسامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة ، مناقشا وعضوا، والدكتور ناصر محمود حجي أستاذ اللغة الفارسية وآدابها وعميد كلية الألسن جامعة سوهاج مناقشا وعضوا .وتم مناقشة الرسالة في قاعة المؤتمرات بمقر جامعة سوهاج بالقاهرة.



رئيس جامعة سوهاج بعلن النتيجة