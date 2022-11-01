رئيس جامعة الأقصر يلتقى ممثلى مؤسسة حلم لتدريب الطلاب ذوى الهمم

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى ممثلون عن مؤسسة حلم لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، زيارة ميدانية لكليات جامعة الأقصر لتدريب الطلاب والإدارات المختلفة وعمل استبيان لتحليل الفجوات ضمن أنشطة مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر.

وفى هذا الصدد التقى رئيس جامعة الأقصر، مع سمر السعدنى استشاري متابعة وتقييم بمؤسسة حلم، بحضور الدكتورة ليلة يوسف عميد كلية الألسن ومدير المركز، والدكتورة إلهام على عيسى نائب مدير المركز، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ليلة يوسف مدير المركز، أن الزيارة جاءت بهدف استكمال البرنامج التدريبي لسد الاحتياجات وتوفير الفرص المطلوبة للطلاب من ذوي الإعاقة بالجامعة، مشيرة إلى أن مؤسسة حلم التقت مع عمداء الكليات لاطلاعهم على ماتم من خطوات لإنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة لتيسير الحصول على فرصة تعليمية عادلة وتحقيق الإتاحة لهم ودمجهم في المجتمع.

وفي نفس السياق، التقى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، عددا من الطلاب الوافدين المقيدين بكليات الجامعة، في إطار متابعة سير العملية التعليمية، بحضور مسؤولي الإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب، واستمع إلى آراء الطلاب حول العملية التعليمية، موجهًا بتذليل أى عقبات تواجههم في أي وقت خلال فترة دراستهم بمصر.

وأكد رئيس جامعة الأقصر أن الجامعة تحتضن أبناءها من الطلاب الوافدين وتسعى لتوفير كل سبل الراحة وتلبية احتياجاتهم من أجل توفير مناخ ملائم للتحصيل الدراسي بالجامعة، مشدداً على أن جامعة الأقصر تولي اهتماما بالغاً بالطلاب الوافدين، وأنها تحرص على دمجهم بكافة الأنشطة الطلابية بكلياتها المختلفة.