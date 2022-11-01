رئيس جامعة الأقصر يتابع مع مسؤولى إدارة المدن الجامعية تسكين الطلاب

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية، بحضور أعضاء المجلس، لمتابعة أعمال التسكين للطلبة والطالبات بالمدن الجامعية، والبت في موقف الالتماسات المقدمة للعام الجامعي 2022 /2023 م.

وأكد رئيس الجامعة خلال الإجتماع، على تسكين 70 طالب وطالبة من الحالات الذين واللواتي لم يقوموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني ولم تنطبق عليهم شروط الإسكان الطلابي إلا أنهم في حاجة ماسة للسكن، وذلك في إطار حرص الجامعة على تخفيف العبء على أولياء الأمور وتوفير بيئة تعليمية متميزة لأبناءنا الطلاب بما يساعدهم في التحصيل الدراسي في ظروف أفضل.

وشدد الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أعمال التسكين، وتلبية كافة احتياجاتهم بما يضمن تحقيق مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب.

فيما عقدت جامعة الأقصر، ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية تحت عنوان "مسيرة العمل المناخي من ستوكهولم إلى شرم الشيخ"، تحت رعاية الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وذلك فى مكتبة مصر العامة، وبمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وبدأت الندوة بأداء السلام الجمهورى، ثم تلاوة القرآن الكريم بمشاركة الطالب"سعدى حسانين"، تلاه عرض فيديو عن "إنجازات جامعة الأقصر فى مجال التغيرات المناخية"، وقام كل من محمد حساني، مدير عام مكتبة مصر العامة، والدكتورة شيماء عبد الستار، مستشار رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة، والنائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، بإلقاء كلمات ترحيبية.